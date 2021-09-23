İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında firari olan V.R.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 4 kişinin, aralarında husumet bulunan gruplara silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy ve Kağıthane'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 286 mermi ve 120 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.