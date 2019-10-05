05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Organ ticareti' ve 'Resmi belgede sahtecilik' konuları ile ilgili 18 Eylül günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye sahte belgeler ile illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan ve organ nakli bölümüne akraba olarak müracaat ettikleri tespit edilen Bulgaristan uyruklu 47 yaşındaki Kırıl N.İ. ve verici olan Ukrayna uyruklu 30 yaşındaki Mariia O. yakalandı.
Şüphelilerin yanında bu şahıslara tercümanlık yaptığı belirlenen 30 yaşındaki Moğolistan uyruklu Munkjin D. ve 32 yaşındaki Dungarmaa C. de şahıslar ile birlikte yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.
100 BİN TL KARŞILIĞINDA ORGAN PAZARLIĞI
Etik Kurulu tarafından gönderilen ve organ nakli için başvuruda bulunan şahıslar ile ilgili yapılan araştırmalar sırasında 57 yaşındaki Mavuş D. isimli şahsa organ verici olarak başvurusu bulunan 29 yaşındaki Tuncay Ü. isimli şahsın önceden yürütülen bir soruşturma dosyasında firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler etik kuruluna müracaatları sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 bin lira karşılığında anlaştığı ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyon kapsamında özel bir hastaneye organ nakli için başvuruda bulunan İsrail uyruklu 37 yaşındaki Mahrab Abu ve 39 yaşındaki Olmazia G. ile Ürdün uyruklu 30 yaşındaki Emad Abdul Halim Q ve 25 yaşındaki Nassem Yousuf Mohammed Abu A. isimli şahıslar takibe alındı. Hastaneye gelen şahısların sahte evrak ile verici kişiyi değiştirmeye çalıştıkları tespit edildi, şüpheliler gözaltına alındı.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerden Munkjin D., Dungarmaa C., Mavuş D. ve Tuncay Ü. emniyetteki işlemleri ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kırıl N.İ.,, Mariia O., Olmazia G., Mahrab Abu ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. hakkında ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Organizatör olduğu belirlenen Emad Abdul Halim Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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