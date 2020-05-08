(ARŞİV) İstanbul'da öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp Kocaeli'ye bıraktıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisinde yol bakım çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarında ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli bir paket gördü.Karayolları ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.Polis ekiplerinin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve bağlanmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu.Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.***İstanbul'da öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp Kocaeli'ye bıraktıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı- Polis ekipleri, olayı aydınlatmak için cesedin bırakıldığı bölgedeki iki Plaka Tanıma Sistemi noktası arasında geçiş yapan yaklaşık 300 bin aracı incelediKOCAELİ (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp Kocaeli'ye bıraktıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisindeki ağaçlık alanda battaniyeye sarılı bulunan, "İslam" isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İstanbul ve Çorum'da 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8'i yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.Yabancı uyruklu şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i Bangladeş, biri de Pakistan uyruklu 7 zanlı adliyeye sevk edildi.Cinayet büro ekiplerinin olayı aydınlatmak için cesedin bırakıldığı bölgedeki iki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası arasında geçiş yapan yaklaşık 300 bin aracı incelediği belirtildi.Şüphelilerin maktulü İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir evde göçmen kaçakçılığı, şantaj ve rant meselesi nedeniyle öldürüp araçla Kocaeli'ye bıraktıkları öne sürüldü.- OlayKarayolları ekipleri, 21 Ocak'ta Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Tepetarla mevkisinde çalışma yaparken yol kenarındaki ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli paket görmüştü.Olay yerine gelerek otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan incelemede battaniyeye sarılmış ve bağlanmış erkeğe ait ceset bulunmuştu.
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