Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken İstanbul’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 20 Aralık yarın İstanbul’da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valilik açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın İstanbul’da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…