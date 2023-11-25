Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...