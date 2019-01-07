7 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusu şu an en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Dün akşam etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle milyonlarca öğrenci okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerin İstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrildi. Yerlikaya İstanbul'da kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

7 OCAK PAZARTESİ İL İL KAR TATİLİ

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul ve bölgenin doğusunda kar yağışının aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.Rüzgarın, Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kar yağışının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gün içerisinde aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.