Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında!
İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının ardından valilikten gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 26 Kasım Pazar günü Megakentte etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından milyonlarca veli ve öğrencinin gözü 27 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. İşte MEB 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullarda tatile ilişkin son durum...
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İstanbul'da okulların tatil durumu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağan kar yağmura dönüşürken Şile'de okullar 1 gün tatil edilmişti. İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı AFAD fırtına uyarısında bulunurken Şehir Hatları'nda birçok sefer iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak. "27 Kasım yarın İstanbul'da okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arayan öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okulların durumu...
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26 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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METEROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!
Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!
İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini dile getirirken olumsuz hava koşullarına karşın gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Sıcaklıkların 9-10 derece birden düşeceği İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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27 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Olumsuz hava koşullarına göre yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı belirlenecek. 27 Kasım Pazartesi okulların durumu için İstanbul Valiliğinden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.