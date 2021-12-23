İstanbul'da kar yağışı kentin çeşitli ilçelerinde etkisini gösterdi. Bu gelişmenin hemen ardından gözler Valilik açıklamasına çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velileri, İstanbul'da okullar tatil olacak mı konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, yurt genelinde soğuk havalar etkisini hissettirirken birçok merkezde okullar kar tatili arası veriliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (23 ARALIK 2021)

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gözü kulağı kar tatili ile ilgili olacak açıklamada. Peki, İstanbul'da okullar bugün tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?

İşte, konuya yönelik ayrıntılı bilgiler;