İstanbul'da nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında Antalya'da meydana gelen nitelikli yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan Ahmet Sekanlı'yı (47) Esenyurt'ta yakaladı.

Hükümlünün Antalya'da birden fazla kişiyle silahlı tehdit, darp, gasp, hürriyeti tehdit ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarını işlediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.