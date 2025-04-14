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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da motosikletli kanlı infaz | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da motosikletli kanlı infaz!

        İstanbul Ataşehir'de, otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarı çıkan Çetin Doğru, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğru hayatını kaybetti. Doğru'nun "Aşık Dermani" mahlası ile bilindiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 08:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:48
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        İstanbul'da motosikletli kanlı infaz!
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        İstanbul'da olay, Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Doğru, bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre silahlı saldırı sonucu yaralanan Doğru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğru, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Haberi alır almaz hastaneye gelen Doğru'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çetin Doğru'nun "Aşık Dermani" mahlası ile bilindiği öğrenildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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