İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

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İlçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan motosikletlilerin evrakını kontrol etti.

Denetimde üstleri aranan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.