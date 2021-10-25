İstanbul'da molozların arasında MP5 bulundu

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama, silahla gerçekleştirilen eylemler ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Ekipler, olayların ardından suç unsurlarının terk edilmiş metruk binalarda bulunma ihtimaline karşın, mahallelerdeki metruk binalarda arama yaptı. Piripaşa Mahallesi'nde bulunan metruk binayı kontrol eden ekipler, molozların altında arama yaptı.

Aramalar sırasında polis, "MP5" diye tabir edilen otomatik silah bulundu. Polis ekipleri, silahla ilgili inceleme başlattı.