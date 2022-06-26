İstanbul'da metrobüse 'Beyaz Yol'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu gece başlatılacak çalışmayla metrobüs yolunun yenileneceğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen ve çabuk bozulan asfaltın yerine, kaliteli, bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan "Beyaz Yol" uygulamasının hayata geçirileceği belirtildi.
EYLÜL AYINDA TAMAMLANACAK
İBB birimlerinin, uygulamayı Cevizlibağ-Yenibosna hattında bu gece başlatacağı, eylül ayında çalışmaları tamamlayacağı aktarılan açıklamada, bu süreç içerisinde metrobüs hattının kesintiye uğramayacağı kaydedildi.
Açıklamada, özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı, her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacağı, bakım maliyetlerinin de ortadan kalkacağı vurgulandı.
DİĞER İSTASYONA GEÇİLECEK
Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçileceği, karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbulluların aktarmayla kendi istasyonuna ulaşacağı belirtilen açıklamada, istasyon başına çalışmanın iki gün süreceği bildirildi.
ALPAY: METROBÜS HATTI KESİNTİYE UĞRAMAYACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 7 durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hatta uygulamayı başlatacaklarını belirtti. Alpay, metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındığına dikkati çekerek, "D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak" ifadelerini kullandı.
* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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