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        İstanbul'da metro arızalandı, yolcular tahliye edildi

        İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 19:14
        Metro arıza yapınca yolcular tahliye edildi
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

        Ayrıntılar geliyor...

        #metro
        #mahmutbey-yıldız
        #haberler
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