AA

Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, akşam trafikte yoğunluk oluşturdu. Avrupa Yakası'nda ana yollar ile Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu Ankara istikameti ve Dolmabahçe, Ortaköy gibi arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

AA'da yer alan habere göre, metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma durakları ve araçlarda da yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Karaköy'den Beşiktaş meydanı ve Levent'e doğru yoğun trafik var. Mecidiyeköy Meydan'da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Beşiktaş Dolmabahçe'de başlayan trafikte, Ortaköy'e kadar çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Vodafone Arenada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı nedeniyle, Beşiktaş-Kağıthane tünelinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı.

TEM kara yolu Seyrantepe mevkiinde çift yönlü başlayan yoğunluk da FSM köprüsü girişine kadar devam ediyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

D-100 kara yolu Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hatlarında yoğunluk gözlenirken Mecidiyeköy durağında ise Metrobüs ile Metro aktarma noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların da uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 18.52 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

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