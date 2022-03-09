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İstanbul'da memur ve işçilere idari izin! 10 Mart 2022 yarın İstanbul idari izin var mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde Valilik tarafından alınan tedbirler açıklandı. İstanbul'da çalışan memur, işçi ve diğer personelleri de ilgilendiren idari izin ile ilgili karar alındı. İşte, İstanbul Valiliği tarafından yapılan o açıklama...

09.03.2022 - 13:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, memur ve işçiler için de önemli bir karar yer aldı. Bu doğrultuda, yarın İstanbul'da idari izin var mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 10 Mart 2022 yarın İstanbul'da memur ve işçilere idari izin var mı? İşte, detaylar...

  • İSTANBUL'DA İDARİ İZİN!

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

  • EĞİTİME KAR ENGELİ

    İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Marta kadar ara verildiğini duyurdu.

    Yarından itibaren 14 Mart'a kadar eğitime ara verildi. Yükseköğretim Kurumları ve kreşler de 14 Mart'a kadar eğitime ara verecek.

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