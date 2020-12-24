İstanbul'da 14 esnaftan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki tıbbi cerrahi maskeyi aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlenen Azerbaycan uyruklu S.H'nin Kars üzerinden yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda S.H, yurt dışına çıkmaya çalışırken otobüste yakalandı.

Gözaltına alınan S.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

S.H, tutuklanarak cezaevine gönderildi.