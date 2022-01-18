Mantar tesisinde uyuşturucu üretimi!

İstanbul Başakşehir ilçesinde, mantar üretim tesisinde kenevir yetiştiren şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir/mariuhanna bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri M.T. isimli bir kişinin, ürettiği kök kenevir/mariuhanna bitkisini İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen kişilere sattığı bilgisini aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda; şüphelinin, uyuşturucu maddeyi Başakşehir Şahinbey Mahallesinde, tarım ve hayvancılık maksadıyla kullanılan bölgede bulunan bir tesiste ürettiğini belirledi.
BİNA ÇEVRESİNE FAAL OLMAYAN KAMERA
Jandarma ekipleri; tesisin geçmiş dönemde mantar üretim tesisi olarak kullanıldığını ve atıl durumda olduğunu, binanın kapı, pencere ve çevresinin dışarıdan gözetlenemeyecek şekilde kapatıldığını ve bina çevresine yaklaşma niyeti olan kişileri caydırmak için faal olmayan kamera sistemi kurduklarını tespit etti.
MANTAR YERİNE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETMİŞ
Şüpheli M.T.'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 adet kök kenevir/mariuhanna bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.
DENEYİMLİ YABANCI UYRUKLUYU ÇALIŞTIRMIŞ
Yapılan incelemelerde; M.T.'nin her türlü hava şartında üretimi devam ettirmek ve kısa sürede yüksek miktarda verim alabilmek için içeriye yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurduğu, yakalanmamak için tesise gidiş gelişleri en aza indirdiği ve bitkilerin bakımı için uyuşturucu imalatında deneyimli yabancı uyruklu bir kişiyi çalıştırdığı ortaya çıktı.
M.T. ve kenevirin bakımından sorumlu olan yabancı uyruklu kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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