İstanbul'da LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin, saat 11.30'da başlayarak 12.50'de tamamlanan ikinci oturumun ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, aynı anda dışarı çıkmasına izin verilmedi.
Öğrenciler zaman aralıklarıyla, sınıf sınıf, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sınav salonu ve okul binasından çıkarıldı.
Öğrenciler, kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle kucaklaşarak duygularını dile getirdi. Bazı öğrenciler sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini, bazıları ise zor olduğunu ve çok iyi geçmediğini ifade etti.
Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerden Esmanur Tütüş, sınavı hızlı bitirdiği için 40 dakika erken çıktığını söyledi.
Matematikte biraz zorlandığını ama genel olarak sınavın kolay olduğunu dile getiren Tütüş, "Fen de kolaydı. İngilizce'de biraz tekledim. Diğerleri kolay geçti. İnkılap Tarihi'nde biraz sorun yaşadım. Polis olmayı hayal ediyorum. Vatanıma milletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum." diye konuştu.
İki oturum arasında 45 dakika mola verilmesinin çok iyi geldiğini ifade eden Tütüş, uzun zamandır görüşemedikleri arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlattı.
Nehir Aktacı da sınavda biraz heyecanlandığını fakat güzel geçtiğini, matematikte ve Türkçedeki kompozisyon tarzı sorularda zorlandığını, bazı soruları da boş bıraktığını kaydetti.
Kerem Tutan ise sınava iyi hazırlandığını, zor bir sınav beklediğini fakat soruların kolay olduğunu, sınavının güzel geçtiğini söyledi.
Bazı bölümlerde zorlandığına işaret eden Tutan, "Özellikle kareköklü sorular en zor olanlarıydı. Gen ve çaprazlama soruları da zordu. Fen ve matematikte daha çok zorlandım. Türkçe kolaydı, güzelce yaptım. Güzel bir Anadolu Lisesi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Tutan, kendi okulunda sınava girmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 45 dakikalık arayı sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarıyla geçirdiğini belirtti.
Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda da sınavdan çıkan öğrencilerin kimisinin ağladığı kimisinin de sevinçle çıktığı görüldü. Kimliği olmadığı için pasaportla sınava giren öğrencilerden Özbek asıllı Tahir Baymatov, ilk başta kimliği olmadığı için sınava giremediğini daha sonra pasaportunu ailesinin getirmesiyle sınava girdiğini ve iyi geçtiğini kaydetti.
Öğrencilerden Boran Şahin de sınavının başarıyla geçtiğini belirterek, sürenin yettiğini ve genel olarak sınavın kolay olduğunu ancak matematikte biraz zorlandığını, hedefim Fen Lisesi olduğunu dile getirdi.
- İki oturumda 90 seçmeli soru
2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programlarının esas alındığı ve iki oturum halinde uygulanan merkezi sınavda öğrencilere, çoktan seçmeli 90 soru soruldu.
50 soruluk sözel alandan oluşan ve süresi 75 dakika olan birinci oturumun öğrencilere, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil soruları yöneltildi.
40 soruluk sayısal alandan oluşan ve süresi 80 dakika olan ikinci oturumda ise öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları cevapladı.
LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 81'de ilde uygulanan ve 09.00 başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00'te sona erecek.
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