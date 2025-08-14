İstanbul'da LGS'de şampiyonların tercih ettiği liseler belli oldu

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lisenin zirvesinde, 500 tam puanla Kabataş Erkek Lisesinin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da öğrenciler yerleşmek istedikleri liselerin tercihlerini yaptı.

Tercih sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının ardından İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseleri derledi.

Listenin zirvesinde, 500 tam puanla öğrenci kabul eden Kabataş Erkek Lisesinin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Galatasaray Lisesi ile İstanbul Erkek Lisesi ilk 4 sırada yer aldı.

Zirvedeki bu okulları, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi 495,35 puanla 5'inci sırada, Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,96 puanla 6'ncı sırada, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce) 493,96 puanla 7'nci sırada takip etti.

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinin Almanca programı 493,96 puanla 8'inci, İngilizce programı ise 489,01 puanla listenin 9'uncu sırasında yer aldı.

FATİH ÇAPA FEN LİSESİ 10'UNCU SIRADA YER ALDI

Fen liseleri arasında öne çıkan Fatih Çapa Fen Lisesi 487,92 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (Almanca) 487,76 puanla listede 11'inci sırada yer buldu.

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,22 puanla 12'nci ve Kadıköy Anadolu Lisesi 485,28 puanla 13'üncü ve Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (İngilizce) 482,98 puanla 14'üncü, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 482,43 puanla 15'inci sırada, Fatih Vefa Lisesi 481,22 puanla 16'ncı oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, en yüksek puanla tercih edilen imam hatip lisesi olarak listede yer aldı.

Sıralamaya mesleki ve teknik liselerden tek lise olarak giren Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı 480,24 puanla 17'nci sırada kendisine yer buldu.

Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,33 puanla 18'inci sırada, Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi 477,63 puanla 19'uncu olurken, Üsküdar Validebağ Fen Lisesi 477,21 puanla listenin 20'nci sırasında görüldü.

Listedeki sıralamaya göre İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında ilk 20'de 4 fen lisesi, 14 Anadolu lisesi, 1 imam hatip lisesi ve 1 mesleki ve teknik lise yer aldı.