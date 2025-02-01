Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da lastik deposunda çıkan yangın tekstil atölyesine sıçradı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın tekstil atölyesine sıçradı!

        İstanbul Çekmeköy'de bulunan, 3 bin metrekarelik bir lastik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yanan iş yeri havadan görüntülendi. İlerleyen saatlerde alevler, olay yerinin yakınındaki tekstil atölyesine de sıçradı. Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastik deposunda çıktı tekstil atölyesine sıçradı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan bir lastik deposu ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 bin metrekarelik iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 53 araç ve 133 personel müdahale etti.

        ALEVLER TEKSTİL ATÖLYESİNE SIÇRADI

        REKLAM

        Ekiplerin olay yerindeki yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        "YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLSAYDI"

        Hüseyin Akkuş, Yangın ilk başladığında küçüktü, içerde yangın söndürme sistemi olsaydı yangın büyümeden sönerdi. Alevler sonradan büyümeye başladı. Bugün tatil olduğu için içerde işçi yok. Sadece güvenlik vardır dedi.

        Polis yangınla ilgi çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa