İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

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İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan bir lastik deposu ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 bin metrekarelik iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 53 araç ve 133 personel müdahale etti.

ALEVLER TEKSTİL ATÖLYESİNE SIÇRADI REKLAM Ekiplerin olay yerindeki yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLSAYDI" Hüseyin Akkuş, Yangın ilk başladığında küçüktü, içerde yangın söndürme sistemi olsaydı yangın büyümeden sönerdi. Alevler sonradan büyümeye başladı. Bugün tatil olduğu için içerde işçi yok. Sadece güvenlik vardır dedi. Polis yangınla ilgi çalışma başlattı.