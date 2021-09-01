Alınan bilgiye göre, Kuyumcukent'te çalıştıkları işletmeden 4,5 kilogram altını çaldıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 2 kardeşin otobüsle Manisa'ya kaçtığını belirledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yaptığı kontrolde şüpheli G.E'yi (18) yakaladı. Zanlıyla kuyumcudan çalındığı öne sürülen 4,5 kilograma yakın altın da ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; şüpheli, İstanbul'dan gelen polislere teslim edilirken, firari ikiz kardeşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.