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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kuyumcu dükkanına kurşun yağmuru | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kuyumcu dükkanına kurşun yağmuru

        İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı. İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:49
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        İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru
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        Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı.

        28 MERMİ İSABET ETTİ

        İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

        SALDIRGANLAR ARANIYOR

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis olay yeri incelemesini tamamlarken, saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

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        #İstanbul Beylikdüzü
        #kuyumcu
        #silahlı saldırı
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