İstanbul'da kuyumcu dükkanına kurşun yağmuru
İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı. İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.
Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı.
28 MERMİ İSABET ETTİ
İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis olay yeri incelemesini tamamlarken, saldırganları yakalama çalışması sürüyor.