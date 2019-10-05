Son dakika... İstanbul'da zorlu sabah! Bir apartman ile lisenin çatısı tamamen söküldü- HABERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI UÇTU

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

LİSENİN ÇATISI SÖKÜLDÜ

Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesindeki Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait spor kompleksi olarak kullanılan ek binanın çatısı yerinden söküldü. Koparak savrulan çatı parçaları, Küçükyalı Ceddesinde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı olay yerinde itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri çalışmaya başladı.Araçlarda meydana gelen hasarla ilgili de tespit yapılıyor.

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağmur, Beyoğlu’nda yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şelaleyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah erken saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağmur, yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Caddeden geçmek isteyen yayalar, geçmekte zorlandı.

Sürüler ise geçişlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Aşırı yağmur nedeni ile ara sokaklarda biriken sular dereyi andırdı. Bazı yerlerde suyun şelale gibi aktığı görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.