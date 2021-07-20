İstanbul'da kurban pazarları ve kesimhanelerdeki yoğunluk sürüyor

AA

E-5 kenarında yer alan Avcılar Belediyesi kurban pazarına kurbanlıklarını kestirmek için gelen vatandaşlar, uzun araç yoğunluğuna yol açtı. Kurbanlıklarını kestirmek için daha önce randevu alan vatandaşlar da kesimhanelerin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Pazardaki kurbanlıkların büyük bir bölümünün satışı gerçekleşirken, kalan az sayıdaki kurbanlık için vatandaşların pazarlıkları devam ediyor.

Polis ve zabıta ekipleri pazar alanında denetimlerini sürdürürken, kurban kesimi sırasında yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bekliyor.

Bahçelievler'deki Çobançeşme kurban pazarına gelen vatandaşların bir bölümü pazarlık yapmak için satış alanına, bir kısmına da kesimhanelere yöneldi.

Kurban pazarındaki yoğunluk sırasında bazı vatandaşların maske, mesafe kurallarına yeterince dikkat etmediği gözlendi.