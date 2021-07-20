İstanbul'da kurban pazarları ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

AA

Üsküdar'da Beylerbeyi'nde kurulan kurban pazarında bayramın birinci günü hareketlilik gözlendi. Bazı vatandaşlar daha önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek kesimhanelere götürürken kimi vatandaşlar ise kurban pazarı içinde kurulan kesimhaneyi tercih etti.

Kesimhaneden sıra aldıklarını belirten Nusret Topaç, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kesimhanede her şeyin daha kolay ve pratik olduğunu ifade etti.

Bu arada kimi kurban satıcıları bu sene gerçekleşen satışlardan memnun kalırken, kimisi de ellerinde çok sayıda kurbanlığın kaldığını aktardı.

Küçükbaş kurbanlık satıcısı Burak Şen, kurbanlıkları Ordu'dan getirdiğini belirterek, "Satışlar bayram öncesine göre biraz durgunlaştı. Kurbanlıkların yüzde 80'ini sattım. Sıcak hava nedeniyle de müşteriler nadiren geliyor. Koçların fiyat aralıkları 1800- 3300 lira arasında değişiyor." dedi.

Öte yandan polis ve zabıta ekipleri de kurban pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri de pazarda temizlik çalışması yaparken, herhangi bir kaza ve yaralanma ihtimaline karşın sağlık ekipleri pazar girişinde bekliyor.

-Sancaktepe'de kurban hareketliliği

Sancaktepe'deki Paşaköy kurban satış ve kesim alanlarında da sabahtan itibaren hareketlilik yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, daha önce aldıkları kurbanlıklarını kesim için alana getirirken bazıları da kurbanlık için satış yerlerinde pazarlığa devam etti.

Jandarma ve zabıta görevleri de alan içerisinde önlem alırken, maske takmayan bazı vatandaşlar zabıta ekiplerince uyarıldı, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.