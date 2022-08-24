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İstanbul'da kura heyecanı! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kuraları saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul'da kura heyecanı! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kuraları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA organizasyonluğunda gerçekleşen; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Grup karşılaşmaları öncesinde play-off aşamasını geçmeleri halinde temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri İstanbul'da belli olacak. İşte detaylar...

24.08.2022 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'de kura heyecanı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off aşamasında son maçlar oynanıyor. Rakibini eleyerek play-off maçlarını geçen takımların grup maçlarına kalacağı kura İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kuraları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

  • UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

  • UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

    Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

  • UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?a

    UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 16:00'da İstanbul'da yapılacak.

  • TRABZONSPOR KOPENHAG'I ELERSE 4. TORBADA!

    Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemesi halinde tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

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