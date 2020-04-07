İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye idari para cezası

AA

Fatih ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve buralarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere yönelik operasyonlarda, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 7 kişiye, idari para cezası kesildi.

Kahvehanelerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu bulundu, bir miktar paraya da el konuldu.

Söz konusu kahvehaneler, zabıta ekiplerince mühürlendi.