İstanbul'da kumar oynayan 19 kişiye para cezası

AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehremini Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 19 kişiye, 79 bin 420 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramalarda bulunan 22 bilgisayar, 23 monitör ve çok sayıda oyun pulu ile kartına el konuldu.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ayrıca, kimlik kontrolü yapılan şüphelilerden Erdal K.'nin, "rüşvet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.