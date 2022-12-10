İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul 'da kumar oynandığı tespit edilen mekanlara baskın yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre 170 ekip, 386 polisin katıldığı baskında; 451 kahvehane, kıraathane, kafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlarda 3 bin 936 kişi GBT sistemi üzerinden sorgulanırken, kumar oynayan 92 kişi de gözaltına alındı.

Haklarında 'kabahatler kanunundan' işlem yapılan şüphelilere toplam 168 bin 348 lira para cezası kesildiği öğrenildi.