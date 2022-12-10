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İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da son bir hafta içinde kumar oynandığı tespit edilen mekanlara yapılan baskınlarda, kumar oynayan 92 kişi gözaltına alınırken, kumar oynatan ve kumar oynatmaya yer temin eden 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynatılan 9 iş yeri ise mühürlendi

Giriş: 10.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı! - Günün öne çıkan haberleri
İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!
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DHA

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da kumar oynandığı tespit edilen mekanlara baskın yapıldı.

92 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre 170 ekip, 386 polisin katıldığı baskında; 451 kahvehane, kıraathane, kafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlarda 3 bin 936 kişi GBT sistemi üzerinden sorgulanırken, kumar oynayan 92 kişi de gözaltına alındı.

168 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Haklarında 'kabahatler kanunundan' işlem yapılan şüphelilere toplam 168 bin 348 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

9 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Baskınlarda kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 iş yeri mühürlendi. Baskınlarda 1 kumar makinesi, 13 Hard disk, okey takımları, iskambil kağıtlarına da el konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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