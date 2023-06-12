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İkitelli'de yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı

İstanbul'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde alevlere teslim olan ve küle dönen 6 katlı binanın yıkımına başlandı

Giriş: 12.06.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul, İkitelli'de küle dönen 6 katlı bina yıkılıyor! - En son haberler
DHA

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

DHA'nın haberine göre yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlarına ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı.

Fotoğraf: AA

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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