İstanbul'da kreş ve gündüz bakım evleri tatil mi? sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. YOğu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok noktada aksamalar yaşanırken tatil haberleri de beraberinde gelmeye devam ediyor. Kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik son dakika açıklaması İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden geldi.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ TATİL Mİ?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.