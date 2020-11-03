İstanbul'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.

İlçede araçları durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında ekipler, yolcular ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.