İstanbul'da Kovid-19 için yeni önlemler!

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 16.00'da İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda şu kararlar alındı:
TÜM ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
"İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
AYAKTA YOLCUYA MÜSAADE EDİLMEYECEK
Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
METRODA AYAKTAKİNİN YARISI KADAR YOLCU OLACAK
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.),metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş, kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından; Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'sine kadar yolcu alınabilecektir.
METROBÜSLERDE AYAKTAKİ YOLCUNUN 3'TE 1'İ KADAR YOLCU OLABİLECEK
Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır.
Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.),metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir."
ISRARLA BİNERSE POLİSE BİLDİRİLECEK
Öte yandan araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacağı belirtildi.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK
"Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (Pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler Kaymakamlar tarafından sağlanacaktır.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecektir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."
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