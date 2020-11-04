İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine ve kişilere ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy, Güngören ve Sultanbeyli'de iş yerleri ve vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta 38, Bayrampaşa'da 38, Güngören'de 83, Sultanbeyli'de 62, Çekmeköy'de 58 iş yeri ve 1 pazar yeri denetlendi. Esenyurt'ta tedbirlere uymadığı belirlenen 4 iş yerine idari işlem yapıldı.

Denetimde 1428 kişi kontrol edilirken sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmadığı belirlenen 81 kişiye toplam 131 bin 550 lira ceza kesildi.