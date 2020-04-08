Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ataşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede temizlik, dezenfeksiyon, denetim, sosyal destek ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan kamusal ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Okullar, ibadethaneler, sağlık merkezleri ile başlayan ilaçlama çalışmaları tüm ilçe çapında, toplu ulaşım durakları, minibüsler, parklar, muhtarlıklar, noterler, dernek büroları ve spor sahaları ile devam ediyor.
Belediye ekiplerinin ilçe genelinde koronavirüse karşı iş yeri denetimleri de aralıksız sürüyor. Çalışma saatleri, sosyal mesafenin korunması, ortam temizliği, hijyen koşulları, maske ve eldiven kullanılması sıkı denetim altında tutuluyor.
Semt pazarlarını da denetleyen zabıta ekipleri, tezgahların uygun mesafe aralığında kurulmasını ve pazar yerlerine çocukların alınıp alınmadığını da kontrol ediyor.
Ataşehir’deki semt pazarlarında tezgahlar kurulmadan önce yıkama ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Akşam tezgahlar toplandığında da pazar alanı yıkanıp ilaçlanıyor. Ayrıca bilgilendirme broşürü ve çöp poşeti dağıtımı da yapılıyor.
Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, günlük sıcak yemek ve ekmek sağlama hizmetinin ardından bir haftadır gıda paketi dağıtımına da başlandı.
Bu zor günlerde sokak hayvanları ve kuşları da unutmayan Ataşehir Belediyesi, uygun alanlara mama ve yem bırakıyor.
Ayrıca daha çok ilçe sakinine ulaşabilmek için Ataşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak spor, pilates, psikolojik destek, çocuklar için tiyatro ve gösteri yayınları yapılıyor.
Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için de internet üzerinden online eğitim ile ders desteği devam ediyor.
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