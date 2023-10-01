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        Haberler Müzik İstanbul'da Kore müziği konseri - Magazin haberleri

        İstanbul'da Kore müziği konseri

        Kore Haftası etkinlikleri kapsamında, Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:58
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        İstanbul'da Kore müziği konseri
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        Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kore Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde keman, gitar, Kore'nin geleneksel enstrümanlarından haegeum ve pansori ile "Via Trio" ekibi sahneye çıktı.

        "DÜNYAYA TANITMAYA HEDEFLEMEKTEDİR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolos Lee Woo Sung, "Via Trio grubu, Kore'nin geleneksel ve modern müziğini harmanlayarak, özellikle 'Arirang' gibi Kore'ye özgü melodileri tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir" ifadesini kullandı.

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        Konserde "K-Pop'un Geçmişi ve Bugünü" temasıyla Chunhyang-ga'dan "Sarang-ga" ve Kwangsuk Kim'in "60'lı Yaşlarındaki Bir Çiftin Hikayesi" çeşitli Kore şarkıları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Fotoğraflar: AA

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