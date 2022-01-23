İstanbul'da köpük fabrikası alevlere teslim oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, 1500 metrekare alana kurulu tek katlı plastik poşet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Arnavutköy, Çatalca, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye grubu sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

AA'nın haberine göre; yangın sırasında fabrikanın bitişiğindeki ağılda bulunan yaklaşık 50 koyun, çevredekiler tarafından çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.