İstanbul'da köprüler Serebral Palsi farkındalığı için yeşile büründü

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İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında, hastalığın simge rengi olan yeşil ile ışıklandırıldı.

AA'nın haberine göre; serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak ve bu hastalığa dikkatin çekilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi olan yeşile büründü.

Köprülerde yeşil renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.