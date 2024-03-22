İstanbul'da köprüler kolon kanseri için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, kolon kanserine dikkati çekmek için mavi renkte aydınlatıldı
Giriş: 22.03.2024 - 04:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 04:06
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.
AA'nın haberine göre, köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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