Köprüler KKTC renklerine büründü

AA

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renklerde aydınlatıldı.

AA'nın haberine göre; İstanbul'un sembol noktalarından olan her üç köprü, KKTC bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza büründü.

Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.