İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

İHA

İstanbul'da köprüler Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşile büründü.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasının yıl dönümü olan 8 Kasım’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil ile aydınlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.