İstanbul'da köprü çıkışı bariyere saplandı: 2 yaralı

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.20 sıralarında Üsküdar Altunizade sapağında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan lüks otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Araçtakilerin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar kullanılamaz hale gelen lüks otomobilden 2 kişiyi çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların otomobilden çıkardığı yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.