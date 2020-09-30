İstanbul'da köpek dövüştüren 3 kişiye para cezası

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kemerburgaz'da kangal köpeklerinin bahis için dövüştürüldüğü ve bir internet sitesinin bu amaçla kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bununla ilgili sitede yer alan ve cep telefonunca kaydedildiği belirlenen görüntüleri inceleyen ekipler, 22 Eylül'de saat 15.30 sıralarında kangal köpeklerini köpek dövüştüren kişilerin N.B.,H.B. ve M.S. olduğunu tespit etti.

Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947'şer lira ceza yazıldı.

Şüphelilerin bahis amacıyla hayvan dövüştürdüğüne dair delil elde edilemediğinden adli işlem yapılmadığı bildirildi.

Ayrıca, şüphelilerin besledikleri bir hayvan tespit edilemediğinden koruma altına alma işlemi de gerçekleştirilmedi.