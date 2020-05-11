İstanbul'da "kontrollü sosyal hayat"ın ilk günü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla bugün "kontrollü sosyal hayat"a geçen İstanbul, toplu taşımada bazı noktalarda yoğunluk görülse de salgın öncesi dönemle kıyaslandığında güne sakin başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk gözlendi. Köprü üzerinde, geçişte araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları da sürüyor.
Avrupa Yakası'nda ise Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Beşiktaş'taki vapur ve motor iskeleleri ile otobüs duraklarının da sakin olduğu, yolcuların ve sokaktaki az sayıda kişinin de maske taktığı görüldü.
Metrobüs, tramvay, otobüs duraklarının kesişme noktası Cevizlibağ'da ise bugün yolcu sayısı arttı. Daha önce önlemler kapsamında neredeyse boş olan toplu taşıma araçlarında artan yolcu sayısına rağmen sosyal mesafeye uymaya çalışıldı ve yolcular maske kullandı.
Anadolu Yakası'nda, Kadıköy'de trafikte yoğunluk görülmezken, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısında kayda değer artış gözlenmedi. Yolcuların maske kullandığı görüldü.
Üsküdar Meydanı'nda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu oldu. İlçedeki vapur ve motor iskelelerinde, sabah işe gidiş saatinde yoğunluk görüldü. Yolcular vapurda sosyal mesafeye uyarak seyahat etti. Vapur iskelelerinde maskesi olmayanlara maske verildi. Turnike bölgelerinde dezenfektanlar yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 24 oldu.
,Alptekin Soykan,Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Ayşe Nur Akçelik
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