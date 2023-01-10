İstanbul'da kâbus gecesi! Mahalleyi taradılar

DHA

Bahçelievler'de akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında silahlardan çıkan kurşunlar, yoldan geçen bir otomobil ile apartmandaki daireye isabet etti. DHA'nın haberine göre otomobilde bulunan iki kadın ile çocuk ve dairede oturan kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kurşunların evde ve araçlarda neden olduğu hasar, çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Çatışma, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra kavga eden taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

2 KADIN VE ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİL ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI Bu sırada içinde iki kadın ile 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobil, sokaktan geçerken çatışmanın ortasında kaldı. Otomobil kısa sürede kurşunların hedefi oldu. Sürücü Tuğba Çalışkan, soğukkanlı davranarak yoluna devam etti ve otomobili güvenli bir yere çekti. Otomobilden indikten sonra cam ve kaportadaki hasarı gören Tuğba Çalışkan, babasından yardım istedi. Çatışmaya giren şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

SİLAHTAN ÇIKAN MERMİLER BİR EVE VE 3 ARACA İSABET ETTİ Taraflar arasındaki silahlı çatışmada, park halindeki 2 araca ve binanın birinci katındaki daireye çok sayıda kurşun isabet etti. Daireye isabet eden kurşun, camdan girerek televizyona rast geldi. Koltukta oturan kadın ölümden döndü.

"BABAMI ARADIM 'BABA KOŞ TARANDIK' DEDİM" Otomobili ile silahlı kavganın ortasında kalan Tuğba Çalışkan, "Biz normalde araba sürmeye çıkacaktık akşama doğru. Arkadaşıma dedim ki evin yakınında sürelim, çocuklar evde. Parkın oraya girdiğimizde 3 genç tabanca ellerinde 'Vurma' diyor, o 'Vuracağım' dediği an; burada bir olay var çıkalım dedim. Araba sürüp tekrar parkın oraya geldik. Polisler arkamıza yanaştı, dönüyoruz. Zaten olay da dağılmıştı. Uzaktan silah sesi geldi önce. Arkadaşım 'Gidelim olay geliyor' dedi. Arkadaşım bir kişiyi görmüş, 'Sür Tuğba' demesiyle araba tarandı zaten. Ben kafayı eğdiğim an, hızlıca sürüp caddeye attım kendimizi. Bizi karşı taraf mı sandılar anlamadık. Kimse yoktu zaten, bizim araba vardı. Ben hemen babamı aradım. 'Baba koş tarandık' dedim. Polis geldi yardıma, 'Nasıl atlattınız' dedi. Araçta arkadaşım ile ben vardım, bir de 5 yaşındaki oğlum vardı" dedi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI Silahlı çatışmanın ardından gelen polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği araçlar ile dairede inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.