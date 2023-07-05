İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrencinin sözleri ortaya çıktı!

DHA'nın haberine göre Kurtuluş "Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan yürüyerek Kadıköy'e geldiğini söyledi. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, bir şeyler yedi. Polise gidelim dedik, önce polisi istemedi. Valizini bulmak için gidelim deyince polise gitmeyi kabul etti. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, oğlum karakola bıraktı, sonrasını bilmiyorum" dedi.

Esnaf Sevinç Kurtuluş, "İlk Kadıköy´de karşılaştım. Kafeye getirdim. Hakan Bey diye biri vardı, o Rusça bildiğim için beni çağırdı. 11.00-11.30 civarlarıydı. Konuştum, sadece Bulgaristan´a Varna´ya gitmesi gerektiğini, kaybolduğunu söyledi. Pasaportu falan yoktu yanında, yardımcı olmaya çalıştım. Pasaportunu sordum. `Yok´ dedi, kendisi de bilmiyor sadece 'kafeye yakın bir otelde bıraktım' diyor. `Biletimi alırsan pasaportumu getirttiririm' dedi. Çok da rahat konuşuyordu. Varna´da bir otelin adını söyledi. Havalimanından yürüyerek geldiğini söyledi. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, biraz bir şeyler yedirdim. `Valizimi kaybettim´ dedi, daha doğrusu `Havalimanında valizimi bıraktım, valizimi almam lazım" dedi. 'Yanlışlıkla, yanlış otobüse bindim' dedi. 'Normalde Varna´ya gitmem gerekiyor´dedi. Orada havalimanında kavga etmiş birileriyle. `Valizimi almadan çıktım´ dedi" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kayboldu. Jazgül, Kadıköy´de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova´yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti. Jazgül Shamuratova´nın, Hasanpaşa Polis Karakolu´na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova´yı son görenlerden, esnaf Sevinç Kurtuluş kaybolan Kırgız öğrenciyle aralarında yaşanan konuşmaları anlattı.

"POLİSİ İSTEMEDİ"

Evde yaşananları anlatan Sevinç Kurtuluş, "Eve götürdüm, düşündüm. Üç gündür dışarıda olduğu için duşunu alsın dedim yardımcı olmak için. Geldi, evde yemek yedi. O arada kuzenimle Rusça konuştu, anlattı. Çalışmak için, anlaşmalı çalışmak için gidiyormuş Varna´da otele. Annesine ulaşmaya çalıştık ama meğerse aradığımız kendi numarasıymış. Ondan sonra işte sadece havalimanından valizimi almam gerekiyor diye anlatıyor sürekli. Biz de pasaportunu alalım, bilet alayım dedim. `Bilet al pasaportumu ben getirttiririm´ dedi. Nereden getirtecek onu bilmiyorum. Sonra 'pasaportum senin kafeye yakın bir yerde' dedi. Gece yürüyerek geldim senin kafeye iki, iki buçuk saat.´ Dedi. Hatırlıyorsan, götürelim kafeden yürüyerek tekrar aynı otele gidelim pasaportunu alalım dedik. Pasaportsuz hiçbir şey yapamazsın dedik. Polise gidelim dedik. Polisi istemedi. Ondan sonra da, polisten hani valizini bulmak için polise gidelim deyince polise ondan sonra gitti" dedi.

"OĞLUM KARAKOLA BIRAKTI SONRASINI BİLMİYORUM"

Esnaf Kurtuluş, "Sürekli `valizim´ diyordu. Benle eve geldi. Sadece yarım saat oturdu, yemek yedi, duş almak istemedi, ondan sonra çıktı kız kardeşimle. Kadıköy'e geldi tekrar, Hasanpaşa Karakolu´na gittiler. Karakoldan çıkmış. Buraya gelmiş 19.00´dan, 23.30´a kadar burada oturmuş. Ondan sonra da mecbur yani, ben endişelendim. Çünkü, sürekli çelişkili konuşuyor. 'Telefonum kırıldı diyor, telefoncuya bıraktım' diyor. 'Pasaportum valizimin içinde' diyor. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, endişelendiğim için. Ben gece 23.30 gibi geldim, tekrar oğlum karakola bıraktı. Ondan sonrasını bilmiyorum. Gece saat 23.30-00.00´gibi gördüm. Cumartesi günü olan olaylar bunlar" dedi.

"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

Esnaf Sevinç Kurtuluş, "Burada kafe işletiyorum, evliyim, iki çocuğum var. Benim de küçük çocuğum bir de yetişkin çocuğum olduğu için endişelendim. Tabi ki anne hali yani. O kız yirmi yaşında olduğu için, yirmi yaşında çünkü hayat çok kötü yani. Yabancı biri olduğu için mecbur yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü kendim de yabancıyım. 15-20 senedir yabancı bir ülkede yaşıyorum. Kolay değil, burada kafe işletiyorum 2 senedir esnafım" dedi.