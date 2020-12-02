İstanbul Ticaret Odası (İTO),kentte kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 33,54 ile domates olduğunu bildirdi.
İTO tarafından Kasım 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 99’unun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.
KASIM AYINDA DOMATESİN FİYATI YÜZDE 33.54 ARTTI
Kasım ayında yüzde 33,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates olarak belirlendi.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 22,24 ile kabak, diğer harcamalar grubundan yüzde 19,27 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,91 ile taze fasulye ve yüzde 17,33 ile yumurta oldu.
LİMON YÜZDE 17.90 UCUZLADI
Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 17,30 ile ayva, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,20 ile çarşaf, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 12,87 ile muz ve yüzde 5,72 ile yeşil soğan olarak belirlendi.
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Aylık Değişim (Yüzde)
|Taze Fasulye
|17,91
|Ispanak
|5,50
|Limon
|-17,90
|Ayva
|-17,30
|Muz
|-12,87
|Yeşil Soğan
|-5,72
|Mandalina
|-4,46
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Aylık Değişim (Yüzde)
|Domates
|33,54
|Kabak
|22,24
|Sivri Biber
|7,63
|Salatalık
|-3,15
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
|Mahkeme ve Avukatlık Ücreti
|19,27
|Yumurta
|17,33
|Gazyağı
|10,97
|Çocuk Mamaları
|10,09
|Hazır Çorbalar
|9,51
|Tavuk
|9,29
|Akide Şekeri
|9,22
|Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
|8,42
|Çamaşır Suyu
|8,32
|Fuel Oil
|7,78
|Ekmek
|6,81
|Sıvı Yağlar
|5,47
|Çarşaf
|-15,20
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