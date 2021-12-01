AA

İTO verilerine göre, İstanbul'da, kasımda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,71, toptan fiyatlar ise yüzde 6,77 arttı. Son bir yıllık artış ise perakende fiyatlarda yüzde 24,05, toptanda yüzde 34,08 oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasım ayı itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 24,05, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 34,08 artış gösterdi.

Söz konusu verilere aylık bakıldığında İstanbul'da kasımda perakende fiyatlarda yüzde 4,71, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,77 artış kaydedildi.

Kasımda önceki aya göre perakende fiyatlar; konut harcamalarında yüzde 9,52, diğer harcamalarda yüzde 5,60, kültür-eğitim ve eğlencede yüzde 5,45, ev eşyasında yüzde 3,88, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 3,40, gıdada yüzde 3,15, giyimde yüzde 2,34, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,68 arttı.

Toptan fiyatlar ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 23,17, madenlerde yüzde 11,18, gıda maddelerinde yüzde 7,04, inşaat malzemelerinde yüzde 4,14, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,08, işlenmemiş maddelerde yüzde 4,03, mensucat grubunda yüzde 1,07 artış görüldü.