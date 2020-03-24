İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi - TEKİRDAĞ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."